Пять миллионов тонн нефти для товарища Сталина (Бессарабия, как это было...)

"Я не скрою, что если бы дело дошло до военного столкновения, то, конечно, эта борьба, борьба за освобождение наших угнетенных братьев от польского панства и румынского боярства, была бы самым популярным лозунгом для Красной армии и для всей нашей страны. И при всем этом, товарищи, я самым решительным образом заявляю: войны мы не хотим и... к нападению на Польшу и Румынию мы не готовимся".

М.Фрунзе.

28 июня 1940 года пограничники НКВД захватили мосты через Днестр, а танки и пехота Красной армии вошли на территорию Бессарабии. Затем сотни советских десантников высадились в крепости Измаил и городе Болград, а к 1 июля войска Южного фронта заняли всю территорию современной Молдавии. "Освободительный поход" победоносно завершился в три дня. 60 лет назад, 2 августа 1940 г., Верховный совет СССР принял закон об образовании Молдавской ССР и включении в состав УССР северной Буковины и трех уездов Бессарабии на Черноморском побережье...

Фрунзе

Советская историография среди целей этой военно-политической акции называла "освобождение молдаван", "восстановление и укрепление границ СССР". Открывшиеся в последнее время материалы позволяют заявить: поход был предпринят совсем не для этого.

Дипломатическая предыстория конфликта такова.

23 июня 1940 г. нарком иностранных дел Молотов вручил послу Германии Шуленбургу ноту, где говорилось: "Решение вопроса с Бессарабией не терпит отлагательства..." Далее следовало ультимативное заявление: если Румыния добровольно не отдаст Бессарабии и Буковины, СССР пойдет на военное столкновение.

Ситуация осложнялась тем, что Вермахт в это время был занят во Франции, а на границах с Румынией СССР развернул фронт почти в полмиллиона бойцов, 12 тыс. орудий, три тысячи танков и свыше двух тысяч самолетов (М.И.Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. М., 2000; см. также: Пакт Молотова—Риббентропа. Кишинев, 1991). Этих сил было более чем достаточно для уничтожения в кратчайший срок малочисленной, плохо обученной и вооруженной румынской армии.

Далее события приобрели совсем интересный характер.

Те, кто знает стиль поведения германской дипломатов, не могут не удивиться. Тон ответной ноты МИДа Третьего Рейха был благожелательно-подобострастный (Оглашению подлежит: СССР—Германия. 1939-1941. Документы и материалы. М., 1991). Смысл заявления заключался в следующем: Германия ничего не имеет против захвата Бессарабии Советским Союзом, "претензии в отношении Буковины — нечто новое", но для Германи главное, чтобы военного столкновения между СССР и Румынией не было, так как Рейх получает оттуда нефть и сельхозпродукты, поэтому немцы готовы оказать содействие СССР.

Румынское правительство, которое вначале было полно решимости оказать противодействие СССР даже в одиночку, под совместным давлением Москвы и Берлина отдало Бессарабию без боя.

Причины столь "просоветского" поведения Гитлера становятся понятны, если учесть его слова 1942 г.: фюрер заявлял, что в случае, если бы СССР сокрушил Румынию в 1940 г., Германия была бы разгромлена самое позднее весной 1942 года (Г.Пикер. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993).

А вот, например, отрывок из письма Гитлера к Муссолини от 20 ноября 1940 г.: "...должно быть ясно одно: эффективной защиты этого района производства керосина нет. Даже собственные зенитные орудия могут из-за случайного упавшего снаряда оказаться для этого района столь же опасными, как и снаряды нападающего противника. Совершенно непоправимый ущерб был бы нанесен, если бы жертвами разрушения стали крупные нефтеочистительные заводы (...) Это положение с военной точки зрения является угрожающим, а с экономической, поскольку речь идет о румынской нефтяной области, — просто зловещим" (Вторая мировая война. Два взгляда. М., 1995).

20 января 1941 г. Гитлер говорил Муссолини в "дружеской беседе": "Самая большая угроза — огромный колосс Россия. Хотя мы и имеем с Россией весьма выгодные политические и экономические договора, предпочитаю полагаться на силовые средства (...)

Итак, надо не упускать из виду такой фактор, как Россия, и подстраховать себя [военной] силой и дипломатической ловкостью.

Раньше Россия никакой угрозы для нас не представляла, потому что на суше она для нас совершенно не опасна. Теперь, в век военной авиации, из России или со Средиземного моря румынский нефтяной район можно в один миг превратить в груду дымящихся развалин, а он для оси жизненно важен" (там же).

Перепроверим опасения бесноватого ефрейтора.

Сухие цифры свидетельствуют об экспорте румынской нефти в Германию: "1939 г. — 848,6 тыс. тонн, 1940 г. — 1147,8 тыс. тонн, 1941 — 2748 тыс. тонн (50 % всей нефтедобычи)" (А.А.Шевяков. Экономическая и военно-политическая агрессия германского империализма в Румынии (1936-1941 гг.). Кишинев, 1963).

В самой Германии (вместе с Австрией) годовая добыча нефти составляла всего 500 тыс. тонн.

Вся Германия, ее союзники и покоренные страны добывали на 1941 г. 10 млн. тонн нефти. Таким образом, удар по Румынии позволял Сталину единовременно отнять у Германии и ее сателлитов более половины всей нефти (Канун и начало войны. Л., 1991).

Благодаря "освободительному походу" Советский Союз придвинулся к румынским нефтяным источникам в Плоешти на 80-100 километров, до них теперь было 120 км.

Посему с лета 1940 до весны 1941 г. между СССР и Германией шла дипломатическая война по румынскому вопросу. Немцы неоднократно заявляли Кремлю: военное присутствие на этой территории жизненно необходимо Германии. Позиция СССР была следующей: Германия не имеет никаких особых прав на Балканы, и советские интересы ни в коей мере не удовлетворены захватом Бессарабии и Северной Буковины. Пока дипломаты выясняли, кто имеет больше прав на чужую территорию, в генштабах обеих стран кипела работа.

Вот что записал генерал-майор Маркс в проекте операции плана "Ост" (война против России) от 5 августа 1940 г.: "Ведение войны со стороны советской России будет заключаться в том, что она присоединится к блокаде [Германии]. С этой целью вероятно вторжение в Румынию, чтобы отнять у нас нефть" (Вторая мировая война. Два взгляда).

Надо заметить, что германский Генштаб работал с опережением. В то время Генштаб РККА действительно планировал войну против Германии, но летом 1940 г. рабочим был "северный" вариант (основной удар в районе Варшавы). К южному варианту (основной удар в южной Польше и второстепенный — в Румынии) в Генштабе стали склоняться уже в 1941 году.

План войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 г. предписывал РККА: "...быть готовым к нанесению удара против Румынии при благоприятной обстановке" (Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? М., 1995).

Что касается оценки советским руководством "нефтяной проблемы", то в начале 1941 г. она была такова: "...горючее — это первое слабое место германской экономики. Продовольствие — это второе слабое место германской экономики (оба "слабых места" — в Румынии. — А.Г.). Оно уже дает себя чувствовать чрезвычайно остро... Перспективы снабжения продовольствием все более ухудшаются... Третьим слабым местом германской экономики является положение с сырьем. Несмотря на то, что Германия получает сырье из оккупированных стран, всеми видами сырья она не обеспечена. Созданные в свое время запасы иссякают, а английская блокада закрывает для Германии внеевропейские рынки. Чем дольше продолжается война, тем больше будет истощаться Германия" (Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?).

В мемуарах Жуков обмолвился, что "слабым местом Германии была нефть, что несколько компенсировалось импортом румынской нефти".

На южной Украине и в Молдавии летом 1941 г. были сосредоточены силы, превосходящие румыно-германскую группировку в Румынии по всем параметрам. Даже после сокрушительных немецких ударов июня 1941 г. советские ВВС совершили ряд налетов на плоештинские нефтепромыслы, из-за чего добыча "черного золота" там сократилась более чем на треть.

В свете этих фактов цели военной акции 28-30 июня 1940 г. очевидны: подобраться поближе к румынской нефти.

А что же принесло собственно Бессарабии пресловутое "освобождение"?

В результате похода Красной Армии десятки тысяч жителей бежали в Румынию, а в Германию по договору Сталина с Гитлером организованно переехало 124 тыс. немецких колонистов.

После захвата в Бессарабии (которую тут же объединили с Молдавской ССР, а Северную Буковину включили в УССР) началась обычная советизация: аресты, расстрелы и депортации (см. В.И.Пасат. Трудные страницы истории Молдовы. 1940-1950-е гг. М., 1994). Так, в тюрьмах, непосредственно подчиненных НКВД Молдавии, в конце 1940 г. находилось 2624 человека (при лимите мест содержания 1520), а в 1941 г. — уже 3951.

Особую страницу в истории региона занимает "зачистка прифронтового тыла": депортация 13 июня 1941 г., когда в Сибирь и Казахстан было выселено 22,5 тыс. человек.

В ходе советско-германской войны на этой территории шли гитлеровские репрессии, борьба красных партизан против оккупантов, а молдаван призывали как в Красную, так и в румынскую армии. После войны этот регион подвергся все тем же сталинским чисткам и попал в зону голода в СССР 1946-1947 гг.

"Таким образом, общие человеческие потери Молдовы, вызванные войной, послевоенным голодом, довоенными и послевоенными репрессиями, составили около 1 млн. человек, или более 37% всего населения республики" (Людские потери СССР в период Второй мировой войны. СПб, 1995).

Александр ГОГУН,

"Русская мысль", Париж

Повторение... 24.09.19