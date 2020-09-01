Княгиня из Голливуда. Грейс Келли

Не каждая дочь каменщика может стать голливудской звездой. Не каждая звезда Голливуда может стать княгиней. Грейс Келли благодаря характеру, красоте и таланту удалось и то, и другое.

Новая роль

Его Высочество князь Монако Ренье III давно подыскивал себе достойную супругу. Весной 1955 года князю исполнилось 32 года, и проблема наследника из личной перерастала в государственную – один из старейших европейских родов Гримальди не должен был угаснуть, династия, основанная в XYI веке, должна была продолжаться. У правителя небольшого княжества на берегу Средиземного моря не было недостатка в подругах - нуждался он в любящей и любимой жене, которая подарила бы ему детей. Помог случай.

Голливудская кинозвезда Грейс Келли весной того же года возглавляла американскую делегацию на Каннском фестивале. Влиятельный французский журнал "Пари-Матч", желая внести разнообразие в светскую жизнь фестиваля, решил устроить встречу известной актрисы и князя Монако и вынести их совместное фото на обложку. Договоренность с дворцом была достигнута без особых усилий. Ренье было приятно провести несколько часов в обществе известной актрисы. Грейс на предложение журналиста Пьера Галанта, который должен был организовать это свидание, не сказала ни да, ни нет. Она не горела желанием осчастливить своим посещением крошечное государство, но, с другой стороны, понимала, что нельзя нарушать приличия. Тем более что приглашение от князя уже поступило и отказаться от него было невозможно - даже из-за прически, которую в тот же день должны были ей сделать для очередного вечернего приема.

Ренье III вежливостью королей не отличался – на встречу опоздал и даже не подумал извиниться, но, показывая дворец и позируя для фото, сумел очаровать гостью. Князь не скрывал впечатления, которое произвела на него высокая тонкая Грейс. Ни к чему не обязывающий светский разговор князя и звезды привели к переписке, завершившейся визитом влюбленного монарха в Соединенные Штаты и предложением руки и сердца.

В начале своей карьеры Грейс Келли подрабатывала манекенщицей. Затем рекламировала сигареты, молочные продукты и нижнее белье. Дебютировала на Бродвее (1949 год), в кино появилась в эпизодической роли (1951) в фильме режиссера Генри Хэттуэя "Четырнадцать часов". Снялась в одиннадцати художественных фильмах. Наиболее известные из них - "Могамбо" (1953), "Деревенская девчонка" (1954) и "Поймать вора" (1955). За лучшее исполнение женской роли в картине "Деревенская девчонка" была удостоена премии "Оскар".

Платье новобрачной состояло из 46 метров шелка и 290 метров кружев. В Монако Келли предстояло играть одну-единственную роль – роль Первой леди. Новая жизнь давалась ей нелегко. Как каждая женщина, она хотела обустроить свой дом по своему вкусу, но столкнулась с упорным сопротивлением обслуги. Каждое утро садовник приносил в замок букеты из одних и тех же цветов.

Грейс пыталась придумать новые оригинальные сочетания, садовник покорно выслушивал княгиню и продолжал делать так же, как делал всегда. Замок жил по своим неписаным традициям и ничего не желал менять в устоявшемся образе жизни. Порой ей даже казалось, что за спиной слуги насмешничали над ее заокеанскими затеями и слабым французским выговором.

Но все это мелочи, тяжелее было другое – в совместной жизни Ренье оказался временами невыносим. Он мог замкнуться в себе и часами молчать, демонстрируя холодное недовольство ее новой прической или нарядом, а иногда доводил княгиню до слез своей вспыльчивостью.

И только с рождением детей князь смягчился. Каролина Луиза Маргарита появилась на свет в январе 1957 года. В княжестве был объявлен национальный праздник, пушки в гавани сделали двадцать один залп в честь новорожденной, и сразу же забили в колокола все четырнадцать монакских церквей. По этому случаю была объявлена амнистия и… единственный заключенный местной тюрьмы обрел свободу. Но как бы ни радовался князь и его подданные, все ждали мальчика. И он не преминул появиться через год и два месяца после рождения сестры.

На этот раз пушки выпустили в небо сто один залп – всё Монако торжествовало. Срывающимся от волнения голосом счастливый отец объявил стране о рождении наследника престола Альбера Александра Луи Пьера. Отныне княжеская чета большую часть времени проводила вдали от мирской суеты в высокогорном имении Рок-Ажель, где ей никто не мешал наслаждаться семейным счастьем.

Всего лишь кино

Освоившись с ролью княгини, Грейс решила целиком посвятить себя общественной деятельности. В княжеском дворце она устраивала рождественские елки для всех монакских детей в возрасте от трех до двенадцати лет. Постоянно посещала дома престарелых и приюты для сирот. Открыла в Монако госпиталь, названный позже ее именем, а спустя некоторое время детский сад в помощь неработающим матерям.

Княгиня была достаточна умна, чтобы не заниматься политикой. Свой монарший долг она видела в том, чтобы быть образцовой супругой первого лица Монако, и безупречно справлялась с этой ролью. Сам генерал де Голль, не скрывавший своей неприязни ко всему иностранному, тем более к Америке, не мог не поддаться очарованию Грейс, которая говорила с ним исключительно по-французски. Причем удивительно хорошо. Ее шарм, красота, утонченные манеры и зрелые суждения покорили Елисейский дворец – прием княжеской четы прошел с неожиданным триумфом.

До встречи с князем Ренье у Грейс Келли было много поклонников. Среди них Кларк Гейбл, шах Ирана Реза Пехлеви. Став княгиней Монако, она привлекала в княжество не меньше знаменитостей, чем известное всему миру казино (среди них Керри Грант, Фрэнк Синатра, Альфред Хичкок).

Казалось, что с Голливудом покончено навсегда… Но временами она не находила себе места, она хотела играть не в жизни, а в кино.

Возможность вернуться на экран представилась в 1962 году. Хичкок предложил ей роль в фильме "Марни". Даже князь на этот раз не протестовал. Он сам подталкивал жену к этому шагу, искренне желая вывести ее из смятенного состояния духа. Но разразился международный скандал. В начале шестидесятых Монако претендовало на большую независимость от Франции, чем прежде. Французские газеты писали, что княгиня собирается сниматься в кино в пику президенту де Голлю, чтобы собрать как можно больше средств для супруга.

В Америке желание Грейс расценили иначе. Нью-йоркские газеты высказали предположение, что брак Келли и Ренье находится под угрозой. Против участия княгини в фильме выступили многие граждане Монако, которые искренне недоумевали, как добродетельная жена и мать может играть воровку и целовать главного героя.

Грейс уступила. Хичкоку она объяснила, что ей невыносимо тяжело отказываться от картины, но она не в силах преодолеть обстоятельства. Знаменитый режиссер ответил, что ничего страшного не произошло, и, успокаивая любимую актрису, добавил: "В конце концов, это всего лишь кино…" Но для Келли случившееся стало невосполнимой потерей. Она поняла, что свой выбор сделала, приняв предложение князя.

Утром в понедельник 12 сентября 1982 года Ее Высочество княгиня Грейс вместе с младшей дочерью Стефанией возвращалась из Рок-Ажеля в Монако. Когда оставалось чуть более двух километров, княгиня не сумела сбавить скорость, "ровер" не вписался в поворот и рухнул в 45-метровую пропасть. Стефания чудом осталась жива, отделалась ссадинами и ушибами. Травмы Грейс оказались несовместимыми с жизнью – спустя два дня она, не приходя в сознание, скончалась в госпитале своего имени.

Однажды на вершине своей популярности, отвечая на вопрос журналистки, есть ли у нее какие-нибудь странности, Грейс ответила, что терпеть не может водить автомобиль... На карточке для заупокойной службы было написано: "Господи, я не спрашиваю Тебя, почему Ты забрал ее у нас, но благодарю тебя за то, что Ты нам ее дал".

Повторение...