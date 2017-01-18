Додон: я не против ЕС, но не надо нам навязывать то, что не выгодно

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что страна будет продолжать сотрудничество в интересах Молдовы.

Игорь Додон и Дмитрий Киселев обсудили тему трудовых мигрантов. "В России официально работают около 500 тысяч граждан Молдовы. Около 50 тысяч наших граждан, которые находятся в Молдове, имеют запреты на въезды в РФ. Нарушения разные, но в основном это миграционные нарушения. Вчера мы принципиально договорились, что если это не серьезное нарушение, не какое-то преступление, то мы будем искать решения чтобы они вернулись в РФ", — отметил Додон.

Ежегодно трудовые мигранты отправляют на родину около миллиарда долларов. Это, по словам президента Молдовы, примерно половина бюджета, это больше, чем все иностранные инвестиции.

"Безусловно, мы очень внимательно следим за нашими мигрантами и будем им помогать. Очень рад, что Владимир Владимирович детально подошел к этому вопросу", — считает Додон.

"Мы потеряли 50% экспорта в РФ, странно, но необъяснимо. Мы не увеличили поставки молдавской продукции на европейский рынок. Мы ничего не получили, но наши производители столкнулись с другой проблемой — мы открыли свой рынок для европейских производителей", — заявил Додон. "В прошлом году нам поставили полторы тысячи тонн яблок, несколько тысяч тонн винограда. Это минус 20-30 тысяч рабочих мест.

Если смотреть по молочной продукции и другими продуктами, то ситуация такая же. Увеличились поставки вина в Европу в 2-3 раза. Но если поставлялись 100 бутылок, то рост в 2-3 раза, это 300-400 бутылок. Это несравнимо с тем, что те объемы, которые мы можем производить, никогда ЕС не купит. Это, значит, минус рабочие места", — считает Додон. Он привел печальную статистику.

"Каждый день из Молдовы официально уезжает 109 человек. Сегодня количество пенсионеров составляет 700 тысяч, а количество работающих 650 тысяч. Нам нужно срочно создавать рабочие места. Нам нужно возвращаться на российский рынок. Инвестиции в прошлом году были в несколько раз меньше. Соглашение об Ассоциации нам не дало никаких привилегий для привлечения иностранных инвесторов", — отметил Додон. Молдавский лидер находится в России с официальным визитом, который стал первым на посту президента. Во вторник состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробно обсуждались вопросы всего комплекса двусторонних отношений, стороны наметили ориентиры и задачи для дальнейшей работы двустороннего сотрудничества. Пристальное внимание было уделено региональному сотрудничеству. Российский лидер приветствовал настрой молдавских партнеров на полноценное выстраивание отношений и подчеркнул, что в 2017 году Россия и Молдавия отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Он отметил, что особое внимание в ходе прошедших переговоров стороны уделили развитию взаимной торговли.