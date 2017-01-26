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Повторение: Группа "Луме" представила клип на песню о плачущих молдаванах
Группа «Луме» представила сегодня новый клип на патриотическую песню «Moldovenii care plîng». Это песня о горечи расставания с близкими и родными людьми, которые вынуждены покинуть Молдову в поисках лучшей жизни. Песня исполняется на русском и молдавском языках.
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