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И.Додон: “Здание президентуры сегодня – это символ позора”...>>>>>
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Повторение: Прекрасный голос, красавица и любимица публики - Lenuta Burghila + Новое Видео
В селе Новые Варзарешты, где родилась Ленуца имелась Церковь Архистратигов (Архангела Михаила), впервые упоминаемая в формулярах в 1776 году. «Церковь деревянная, ризами достаточна, сосуды оловянные, подобающие иконы и книги есть все»...
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Казахстан первым из республик бывшего Советского Союза успешно председательствовал в ОБСЕ, а с Нового 2017 г. страна становится членом Совета безопасности ООН.
29.12.2016
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На устах
На протяжении последних четырёх десятилетий наблюдается тенденция изменения пропорции наличных и безналичных денег в пользу вторых. Нас уверяют, что это «объективный» процесс: мол, безналичные деньги – «хорошие», а наличные – «плохие», при этом «хорошие» деньги вытесняют «плохие».
31.12.2016
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