1 Января 2017
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Горячие новости Молдовы
Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Прошедший год, несомненно, отмечен важными для вас событиями, и вы наметили ещё большие свершения.
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
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В селе Новые Варзарешты, где родилась Ленуца имелась Церковь Архистратигов (Архангела Михаила), впервые упоминаемая в формулярах в 1776 году. «Церковь деревянная, ризами достаточна, сосуды оловянные, подобающие иконы и книги есть все»...
 
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Режим всеобъемлющего прекращения огня в Сирии, над которым работают Россия, Турция и Иран, может быть...
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31.12.2016
 
Политика
Экономика
В преддверии Нового года посол США в Молдове Джеймс Д. Петтит обратился к гражданам Республики Молдова с...
31.12.2016
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных жителей страны с Новым годом на...
30.12.2016
Несмотря на все невзгоды и трудности, Молдове удалось реализовать несколько планов, которые сделают ее...
30.12.2016
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «антироссийской агонией» введение новых санкций США против...
30.12.2016
"Нынешняя власть несет ответственность за украденный миллиард евро из банков Молдовы, за все те...
30.12.2016
Все новости по теме
Чистый объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в январе-ноябре 2016 г. сократился на...
31.12.2016
Министерство финансов выделит 2,2 млн. леев для предоставления единовременного пособия на ремонт,...
30.12.2016
В ближайшее время денежные переводы молдаван, работающих за рубежом, сократятся, более того, они являются...
30.12.2016
Газпром и Молдовагаз продлили контракты на поставки и транзит голубого топлива на три года - до конца 2019-го....
30.12.2016
Последствия кражи века сказались на налоговых доходах национального публичного бюджета. Таким образом,...
29.12.2016
Все новости по теме
Интервью
С 2017 года Казахстан становится членом Совета Безопасности ООН
Казахстан первым из республик бывшего Советского Союза успешно председательствовал в ОБСЕ, а с Нового 2017 г. страна становится членом Совета безопасности ООН.
 29.12.2016
 
Спорт
Общество
Знаменитости
Здоровье
Американская студия Friend Dog Studios выпустила пародийный трейлер вымышленного...
31.12.2016
Премьер-министр Павел Филип и президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский...
31.12.2016
В преддверии праздников правоохранители мобилизуются. Они прилагают все...
30.12.2016
Сотрудники генпрокуратуры Украины задержали гражданина Республики Молдова за...
30.12.2016
В Новогоднюю ночь на площади Великого Национального собрания не будет...
29.12.2016
Все новости по теме
31.12.2016
30.12.2016
29.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
Все новости по теме
31.12.2016
31.12.2016
30.12.2016
29.12.2016
29.12.2016
28.12.2016
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На устах
Смерть денег: датский прецедент. О расширении территории электронно-банковского концлагеря
На протяжении последних четырёх десятилетий наблюдается тенденция изменения пропорции наличных и безналичных денег в пользу вторых. Нас уверяют, что это «объективный» процесс: мол, безналичные деньги – «хорошие», а наличные – «плохие», при этом «хорошие» деньги вытесняют «плохие».
 31.12.2016
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Главным трендом этого года по праву можно считать виртуальную реальность. Свои шлемы выпустили такие гиганты, как Sony, HTC, Oculus,...
21.12.2016
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