Филип отказался отзывать посла РМ в Бухаресте Михая Грибинчу Премьер-министр Павел Филип отказался отзывать посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчу, сообщили источники в правительстве.

Кто был лучшим молдавским президентом – опрос Лидер ПКРМ Владимир Воронин был лучшим президентом Республики Молдова, показывают данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, цитируемой Noi.md.

Опрос: В случае выборов в парламент прошли бы пять партий Только две политические партии, представленные в нынешнем законодательном органе, прошли бы избирательный порог в случае новых выборов. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, сообщает NOI.md.

Анализ Немецкой прессы (DW): Кишинев разворачивается лицом к Москве? Едва вступив в должность, молдавский президент Игорь Додон отправился с первым официальным визитом в Москву. Ждать ли потепления молдавско-российских отношений, DW объяснили аналитики.

Додон проведет три дня в Москве Президент Молдовы Игорь Додон начинает трехдневный официальный визит в Москву, где намерен обсудить вопросы восстановления стратегического партнерства с Россией.

Монументальная ошибка президентуры: Вместо дня рождения Эминеску, Додон отметил годовщину смерти поэта Президент Игорь Додон возложил сегодня цветы к бюсту Эминеску, но не в честь дня рождения поэта, как все румыны мира, а в связи с годовщиной со дня смерти.

Плахотнюк пытается попасть на инаугурацию Трампа Плахотнюк, которого в социальных сетях позвали самым лживым человеком в Молдавии, старается использовать любое мировое событие для самопиара.

Должен президент РМ вмешиваться в процесс урегулирования приднестровского конфликта или нет? Недавняя встреча президента Игоря Додона с приднестровским лидером Вадимом Красносельским вызвала недовольство некоторых представителей правящей коалиции, которые прямо заявили, что такие встречи и достигнутые на них договоренности не могут иметь продолжения...

В Кишиневе призывают два месяца игнорировать автозаправки Молдавские автолюбители решили объявить бойкот местным автозаправкам, из-за постоянного повышения цен на топливо.

Молдавские ВИПы боятся самолетов, лошадей и пропастей Мало, кто признается, что он суеверный, однако, почти все, забыв что-то дома и вернувшись, на всякий случай посмотрят на себя в зеркало. Так же и пятницу 13-е никто вроде не боится, но почему-то именно в этот день стараются остерегаться неудач.