Одинцов: В примэрии Кишинева за деньги можно воскресить даже труп В примэрии Кишинева за деньги можно воскресить даже труп, - считает муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов. «Это не было бы так удивительно, если бы не «маленькая деталь».

ПСРМ: Досрочные выборы обеспечат лучшую жизнь гражданам Молдовы Партия социалистов является главным проводником интересов трудящихся в Республике Молдова, критикует социальную политику, проводимую нынешней властью, и призывает к досрочным выборам.

Социалисты вручили Киртоакэ «взятку года»: мамалыгу и свежую рыбу На очередном заседании примэрии советники ПСРМ Виталий Мукан и Сергей Басюк-Брынзей вручили Дорину Киртоакэ очередную премию - "Взятка года" и приз в виде мамалыги и свежей рыбы.

Как молдавский парламент может быть запросто распущен! Один молдавский журналист позвонил мне пару дней назад, чтобы «предложить тему для новой публикации». Он откровенно мне признался, что пишет новости, но в отличие от меня, «пишущего что угодно в своих статьях»...

Молдова уже лишилась Бельц, а завтра сама себя сотрет с карты мира За последние три года из страны навсегда уехало 130 тысяч наших сограждан, это население второго по численности города республики. Есть у меня друг, уехал работать за границу лет пятнадцать назад. Дети выросли в Португалии, футболом занимаются, играют в юниорских командах известного португальского клуба.

Паника в Приднестровье: В регионе полностью пропала валюта – нет даже леев Жителям левого берега ничего не остается, как обращаться к менялам, которые продают валюту на 30-40 процентов дороже официального курса...

Выбор ЛП: Ужасный конец или ужас без конца? У русских есть поговорка: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Думаю, что именно эти слова лучше всего охарактеризовывают ситуацию, в которой оказалась сейчас Либеральная партия.