Почему журналисты не понимают Игоря Додона? Sic! 24 января президент Игорь Додон провёл встречу с представителями средств массовой информации, в ходе которой похвастался достижениями первого месяца своего мандата и ответил на вопросы журналистов. Значительная часть заявлений и вопросов была связана с недавним визитом президента в Москву.

Чем будет заниматься Совет гражданского общества при президенте? По инициативе Игоря Додона представители администрации президента приступили к созданию Совета гражданского общества при президенте, сообщает Noi.md.

Референдумы Игоря Додона не имеют шансов на успех, депутат Инициативы главы государства касательно референдумов являются популистскими заявлениями с электоральным подтекстом, которые в действительности не имеют шансов на успех.

Павел Филип: Не позволим втянуть себя в игру политических заявлений Павел Филип призвал членов кабинета министров не позволить втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает президент Республики Молдова Игорь Додон. Так как они не могут иметь каких-либо юридических последствий, заявил премьер.

Санду: Додон хочет, чтобы мы забыли о его заявлениях в Москве Процедура оспаривания Игорем Додоном результатов конкурса по выбору генерального прокурора, на котором был избран Эдуард Харунжен - это попытка «оттенить» скандальные заявления, сделанные президентом Молдовы в Москве.

Додон ответил на слухи о сговоре с Плахотнюком Глава государства подчеркнул, что заявления о том, что он вступил в сговор с Владимиром Плахотнюком - абсолютный абсурд, в особенности на фоне препонов, которые власть постоянно ему чинит.

Плахотнюк: Высказывания президента противоречат стратегическим интересам РМ Молдова не аннулирует Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и не вступит в Евразийский союз.

Президент Игорь Додон выступает за досрочные парламентские выборы Президент Игорь Додон продолжает настаивать на роспуске парламента. Но так как Основной закон ему это не позволяет, глава государства хочет расширить свои полномочия путем референдума.