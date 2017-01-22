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Евровидение-2017: кто подал заявки на участие от Молдовы (см. множество новых Видео клипов)
В Молдове завершился прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2017, которое пройдет в Киеве. В итоге зарегистрированы заявки 38 участников. Многие из них уже пытались пробиться на конкурс. Например, Валерия Паша, Борис Коваль, рок-группа "CHE-MD" и Максим Завидия...
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Интервью
Во время визита президента Молдовы Игоря Додона в Россию в составе делегации была глава Гагаузии Ирина Влах - в Москве она дала эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Ольге Серовой.
21.01.2017
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На устах
А. Венедиктов― Добрый вечер в Москве, доброе утро где-то там в Вашингтоне. Это действительно программа «Особое мнение». Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России у нас в эфире. Добрый день. М. Захарова― Добрый день. Добрый вечер.
20.01.2017
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