16 Января 2017
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Горячие новости Молдовы
Премьер-министр Павел Филип отказался отзывать посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчу, сообщили источники в правительстве.
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
15.01.2017
15.01.2017
14.01.2017
14.01.2017
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ВИДЕО новости

Израильский разведчик Яков Кедми: Путин возьмет всю Украину!

ВИДЕО - Music Clip
Певец Ионел Истрати представил накануне новый клип на песню "Кто есть я"

Полторы недели провёл в Сибири молдавский исполнитель Ионел Истрати. Всё для того, чтобы снять новый клип на композицию "Кто есть я". Официальная премьера песни состоялась накануне.
 
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16.01.2017
 
Политика
Экономика
Граждане РМ подписали онлайн-петицию с требованием отставки Александру Тэнасе с поста председателя...
16.01.2017
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился создать рабочую группу, которая выработает схему...
16.01.2017
Президент Сербии Томислав Николич заявил о готовности направить войска в Косово при возникновении угрозы...
16.01.2017
Давление и нападки на Jurnal TV стали ударом не только по оппозиции и свободным СМИ, но и по обществу в целом,...
16.01.2017
Cемеро членов «группы Петренко» останутся под судебным контролем. Сегодня АП Кишинева отклонила...
13.01.2017
Все новости по теме
В среднем на 5% упали в цене в прошлом году офисы и торговые помещения в Кишиневе. По данным агентства Lara, на...
16.01.2017
Международное рейтинговое агентство Moody’s, на которое ориентируются многие зарубежные инвесторы, изменило...
16.01.2017
В Республике Молдова 40% активного населения занято в поле труда, по сравнению со средним показателем в 65% в...
14.01.2017
100 миллионов евро получит Молдова от Европейского союза в качестве финансовой поддержки. 40 млн предоставят...
14.01.2017
Национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM признан самым пунктуальным по итогам 2016 года. Таковы данные...
13.01.2017
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Интервью
Дмитрий Киселев: приступы русофобии со временем проходят
Руководитель информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поделился с корреспондентом Sputnik Литва Марией Шелудяковой воспоминаниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе, рассказал, почему литовские власти лишили его медали "за освещение пути к свободе", и объяснил, что сейчас мешает странам Балтии отказаться от русофобии.
 15.01.2017
 
Спорт
Общество
Знаменитости
Здоровье
Столичный градоначальник отреагировал на планы о строительстве многоэтажного...
16.01.2017
Столичные учителя и воспитатели получат зарплату за декабрь в ближайшие дни. Об...
16.01.2017
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16.01.2017
В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве проходит прощание с...
16.01.2017
В Молдове вновь похолодает. По прогнозам синоптиков, на севере страны днём...
16.01.2017
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16.01.2017
12.01.2017
11.01.2017
10.01.2017
09.01.2017
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16.01.2017
16.01.2017
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13.01.2017
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11.01.2017
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На устах
"Путинский укол": от кого Россия спасет Америку?
Парадокс, но, как выяснилось на пресс-конференции избранного президента США, отношения с Россией остаются одним из самых важных вопросов американской внутренней политики. Журналистов и противников Трампа из числа политологов интересует как, когда и на каких условиях новый президент сдаст собственную страну Владимиру Путину...
 15.01.2017
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16.01.2017
В ряде средств массовой информации появился снимок с Марса, сделанный ровером Curiosity, и комментарии уфологов к этому изображению. По...
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