26 Января 2017
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Горячие новости Молдовы
24 января президент Игорь Додон провёл встречу с представителями средств массовой информации, в ходе которой похвастался достижениями первого месяца своего мандата и ответил на вопросы журналистов. Значительная часть заявлений и вопросов была связана с недавним визитом президента в Москву.
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Повторение: Группа "Луме" представила клип на песню о плачущих молдаванах

Группа «Луме» представила сегодня новый клип на патриотическую песню «Moldovenii care plîng». Это песня о горечи расставания с близкими и родными людьми, которые вынуждены покинуть Молдову в поисках лучшей жизни. Песня исполняется на русском и молдавском языках.
 
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