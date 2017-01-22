Гимпу: Бэсеску не нуждается в гражданстве РМ Лидер Либеральной партии Михай Гимпу сделал в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova несколько характерных высказываний об объединении и о его борьбе за румынский идеал, а так же о лишении гражданства Республики Молдова экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, а так же о других вещах.

Усатый призвал оппозицию выступить против "избирательной реформы" Плахотнюка План-максимум коорлинатора правящей коалиции Владимира Плахотнюка состоит в том, чтобы весь состав парламента был полностью избран по одномандатным округам, что даст олигарху возможность получить уверенное большинство, заявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в пятницу, 20 января, во время онлайн-трансляции в сети Фейсбук.

Павел Филип обратился к оппозиции Подводя итоги первого года работы кабмина, премьер назвал достижения и задачи на будущее. Обратился он и к тем, кто критиковал усилия правительства и парламентского большинства

Перед Молдовой открываются новые перспективы Колумнист Sputnik попытался проанализировать два события, столкнувшиеся во временном пространстве – визит Игоря Додона в Москву и вхождение во власть Дональда Трампа. Несравнимые истории, но похожие по внутренней их значимости для Молдовы и США.

Филип: Плахотнюк не хочет быть премьером до 2018 года Премьер-министр Павел Филип сказал, что новый председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк не претендует на пост главы кабмина до выборов в 2018 году.

Перед Молдовой открываются новые перспективы Колумнист Sputnik попытался проанализировать два события, столкнувшиеся во временном пространстве – визит Игоря Додона в Москву и вхождение во власть Дональда Трампа. Несравнимые истории, но похожие по внутренней их значимости для Молдовы и США.

Год правительству Филипа: чего добилась Молдова Прошел ровно год с избрания в Молдове правительства демократа Павла Филипа. Формирование кабмина проходило на фоне усугубившегося экономического и социального кризиса, масштабных акций протеста сторонников оппозиционных сил — Партии социалистов, "Нашей партии" и платформы DA.

Расследование «империи» Платон-Попушой: легализация ворованных денег из молдавских банков Новые подробности появились в прессе о делах рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона и бизнесмена с сомнительной репутацией Константина Попушоя. Портал deschide.md опубликовал расследование о том, какую схему создали эти двое, чтобы отмыть деньги, незаконно выведенные из молдавских банков.