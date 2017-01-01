От главного редактора проекта "Press-Обозрение" Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Прошедший год, несомненно, отмечен важными для вас событиями, и вы наметили ещё большие свершения.

Обращение президента Молдовы по случаю новогодних праздников В 2016 году Республика Молдова отметила 25-летие своей независимости. Этот полувековой юбилей обозначил зрелость нашего государства. Мы смогли доказать, что способны отстаивать свою государственность, что умеем консолидироваться, как народ, и преодолевать тяжелые испытания, выпавшие на нашу долю.

Дорин Киртоакэ: Несмотря на все трудности, столица добилась беспрецедентных результатов Генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ утверждает, что, несмотря на все трудности 2016 года, Кишинев имеет беспрецедентные результаты.

Новогоднее поздравления Посла России в Республике Молдова Ф.М.Мухаметшина От души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2017 год – особенный. Мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Молдавией.

Пока молдавской столицей руководит Дорин Киртоакэ, горожанам не светит ни хлеб, ни зрелища. С подачи римского поэта-сатирика Ювенала принято считать, что стремления народа сводятся к простому требованию «хлеба и зрелищ». И хотя это выражение остается актуальным и в наши дни, в Кишиневе оно недееспособно. Пока молдавской столицей руководит Дорин Киртоакэ, горожанам не светит ни хлеб, ни зрелища!

Владимир Плахотнюк “вышел из тени”. Что дальше? Неудачно стартовавший для Владимира Плахотнюка 2016 г. (президент Тимофти отказался утверждать его кандидатуру на пост премьер-министра, объединённая протестная оппозиция чуть было не захватила парламент, маячила угроза досрочных парламентских выборов) в итоге закончился дальнейшей концентрацией власти в руках “исполнительного координатора”.

Додон ответил, назначит ли он Мунтяну министром обороны Президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире передачи Acces Direct, что не назначит Валериу Мунтяну на пост министра обороны. Он дал понять, что Мунтяну «не удовлетворяет требованиям должности».

Эксперты: Экономика Молдовы близка к банкротству В этом году реальные реформы так и не были внедрены. Власти занимались лишь тем, что выполняли некоторые требуемые внешними партнерами проекты «для галочки».

Мнение М.Гимпу о реформе объявленной ДПМ В интервью порталу ТРИБУНА, председателя Либеральной партии (ЛП) Михая Гимпу спросили: Чем, по Вашему мнению, закончится реформа политического класса, объявленная ДПМ, так как существует много разговоров о возможном изменении...

Гороскоп 2017 для Молдовы от Павла Глобы: Народные волнения на национальной почве, нестабильность лея и ...перемены к лучшему! В последнее время в стране столько всего происходит, что предсказать дальнейшее развитие страны становится почти непосильной задачей. Но не для тех, кому помогают звезды. Астролог центра «Урания» Ирина Вартичан составила гороскоп для Молдовы на 2017 год.