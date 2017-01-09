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Певица София Виковянка - знакомимся с лучшим исполнителем народных песен... Видео)
Молдаванка София Виковянка (София Мику) – одна их самых популярных исполнительниц народных песен из Буковины. София Виковянка родилась 23 сентября 1941 года в селе Топорэуць (ныне Топорэука), местности недалеко от города Черновцы (в настоящее время в Украине). София выросли вместе с тремя братьями в купеческой семье Георгия и Вероники Фуса.
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