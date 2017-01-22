22 Января 2017
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Горячие новости Молдовы
Лидер Либеральной партии Михай Гимпу сделал в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova несколько характерных высказываний об объединении и о его борьбе за румынский идеал, а так же о лишении гражданства Республики Молдова экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, а так же о других вещах.
21.01.2017
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21.01.2017
21.01.2017
21.01.2017
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20.01.2017
19.01.2017
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Оказывается и кошки могут быть верными >>>

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Евровидение-2017: кто подал заявки на участие от Молдовы (см. множество новых Видео клипов)

В Молдове завершился прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2017, которое пройдет в Киеве. В итоге зарегистрированы заявки 38 участников. Многие из них уже пытались пробиться на конкурс. Например, Валерия Паша, Борис Коваль, рок-группа "CHE-MD" и Максим Завидия...
 
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21.01.2017
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21.01.2017
Вячеслав Платон был выдворен сегодня из зала суда. Буюканские судьи постановили, что он нарушил порядок...
21.01.2017
Игорь Николаевич Додон ответит на вопросы представителей средств массовой информации, подведет итоги...
20.01.2017
Премьер-министр Молдовы Павел Филип в пятницу направил поздравительное письмо избранному президенту США...
20.01.2017
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Молдова в этом году не будет взимать таможенные пошлины с молочной и мясной продукции, а также цемента,...
21.01.2017
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20.01.2017
Национальное агентство занятости населения республики разместило список направлений на рынке труда,...
20.01.2017
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации в размере более чем 1,866 млрд евро...
19.01.2017
Стипендии студентов высших учебных заведений и учащихся профессиональных технических учебных заведений,...
19.01.2017
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Интервью
Ирина Влах: многие регионы Молдовы в хорошем смысле нам завидуют
Во время визита президента Молдовы Игоря Додона в Россию в составе делегации была глава Гагаузии Ирина Влах - в Москве она дала эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Ольге Серовой.
 21.01.2017
 
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Уровень преступности в стране можно снизить только при участии каждого....
21.01.2017
Дошкольные учреждения сталкиваются с рядом проблем, требующих вмешательства...
21.01.2017
Муниципалитет планирует заменить нынешние водомеры в столичных домах на новые...
20.01.2017
Киев намерен построить на Днестре шесть новых гидроэлектростанций....
20.01.2017
Родственники первой степени родства людей, посмертно награжденных орденами...
20.01.2017
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12.01.2017
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19.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
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На устах
Особое мнение: Интервью М.Захаровой (Официальный представитель МИДа) А.Венедиктову (Эхо Москвы)
А. Венедиктов― Добрый вечер в Москве, доброе утро где-то там в Вашингтоне. Это действительно программа «Особое мнение». Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России у нас в эфире. Добрый день. М. Захарова― Добрый день. Добрый вечер.
 20.01.2017
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