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Роберт Западинский в программе "Вечерний разговор" 01.05.2017 >>>
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Повторение: Земляки из Тирасполя: Квинтет Liberty
Чувствуя необходимость в самореализации творческих идей, молодые, амбициозные музыканты решили организовать свой, особый, отличающийся от других, музыкальный коллектив. Оптимальным и наиболее интересным вариантом стал квинтет, причём не брасс квинтет, в состав которого помимо тромбона, тубы и валторны входят две трубы, а вариант с одной трубой и кларнетом.
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