9 Января 2017
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Горячие новости Молдовы
Снегопады и метель не отступают. Государственная гидрометеорологическая служба объявила о желтом уровне метеоопасности в связи со снегопадами.
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
08.01.2017
07.01.2017
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ВИДЕО новости

Самый смешной ролик 2017(И не стыдно вам смеяться) >>>>>

ВИДЕО - Music Clip
Певица София Виковянка - знакомимся с лучшим исполнителем народных песен... Видео)

Молдаванка София Виковянка (София Мику) – одна их самых популярных исполнительниц народных песен из Буковины. София Виковянка родилась 23 сентября 1941 года в селе Топорэуць (ныне Топорэука), местности недалеко от города Черновцы (в настоящее время в Украине). София выросли вместе с тремя братьями в купеческой семье Георгия и Вероники Фуса.
 
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09.01.2017
 
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Экономика
Очередное заседание муниципальных служб примэрии уже традиционно провел вице-примар Кишинева Нистор...
09.01.2017
Имя посла США в Молдове Джеймса Петтита, а также целого ряда сотрудников дипмиссии, фигурирует в Отчете...
09.01.2017
На 16-18 января запланирован официальный визит президента Молдовы Игоря Додон в Российскую Федерацию, в...
09.01.2017
Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы...
06.01.2017
Американская разведка нашла посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, передавших похищенные документы...
06.01.2017
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Государственная налоговая служба (ГНС) обеспечила в 2016 г. поступление в национальный публичный бюджет 27,6...
09.01.2017
Компания ООО "Ruta-Prim", подконтрольная семье либерала Юрие Топалэ (гендиректора Госпредприятия "Железная...
09.01.2017
Вопрос, как сохранить и преумножить свободные средства, всегда остро стоял в нашей стране ввиду того, что...
09.01.2017
Предприятие Ruta-Prim SRL, контролируемое семьей либерала Юрия Топалэ, требует от Республики Молдова возместить...
09.01.2017
В 2017 году Министерство юстиции направит более 78 млн леев на строительство и реконструкцию нескольких...
05.01.2017
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В уходящем году мы стали свидетелями ожесточенных войн не только на реальном, но и на информационном поле
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Работающих за границей граждан призывают совместить приятное с полезным: в...
09.01.2017
Более 560 заключенных было амнистировано в 2016 году. Принятый по случаю 25-й...
09.01.2017
Сейсмическая активность в соседней Румынии обеспокоила жителей этой страны.
06.01.2017
Специалисты из АО Apă-Canal Chișinău предупреждают всех, кто установил в своих...
06.01.2017
Сумма, которая предусмотрена на ежедневное питание одного воспитанника в...
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04.01.2017
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09.01.2017
09.01.2017
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 09.01.2017
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