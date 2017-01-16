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Певец Ионел Истрати представил накануне новый клип на песню "Кто есть я"
Полторы недели провёл в Сибири молдавский исполнитель Ионел Истрати. Всё для того, чтобы снять новый клип на композицию "Кто есть я". Официальная премьера песни состоялась накануне.
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Интервью
Руководитель информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поделился с корреспондентом Sputnik Литва Марией Шелудяковой воспоминаниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе, рассказал, почему литовские власти лишили его медали "за освещение пути к свободе", и объяснил, что сейчас мешает странам Балтии отказаться от русофобии.
15.01.2017
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На устах
Парадокс, но, как выяснилось на пресс-конференции избранного президента США, отношения с Россией остаются одним из самых важных вопросов американской внутренней политики. Журналистов и противников Трампа из числа политологов интересует как, когда и на каких условиях новый президент сдаст собственную страну Владимиру Путину...
15.01.2017
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