3 Мая 2017
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Горячие новости Молдовы
В примэрии Кишинева за деньги можно воскресить даже труп, - считает муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов. «Это не было бы так удивительно, если бы не «маленькая деталь».
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
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ВИДЕО новости

Роберт Западинский в программе "Вечерний разговор" 01.05.2017 >>>

ВИДЕО - Music Clip
Повторение: Земляки из Тирасполя: Квинтет Liberty

Чувствуя необходимость в самореализации творческих идей, молодые, амбициозные музыканты решили организовать свой, особый, отличающийся от других, музыкальный коллектив. Оптимальным и наиболее интересным вариантом стал квинтет, причём не брасс квинтет, в состав которого помимо тромбона, тубы и валторны входят две трубы, а вариант с одной трубой и кларнетом.
 
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25.04.2017
23.04.2017
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