Снегопады не прекращаются: Синоптики объявили новое предупреждение о желтом уровне метеоопасности Снегопады и метель не отступают. Государственная гидрометеорологическая служба объявила о желтом уровне метеоопасности в связи со снегопадами.

Анатолий Шалару окончательно покидает ЛП: Гимпу превратил партию в ООО Бывший министр обороны Анатолий Шалару окончательно покинул ряды Либеральной партии. Недавно ушедший в отставку с поста первого зампреда ЛП Шалару сегодня объявил, что покидает также ряды партии, одним из основателей которых он был 24 года назад.

НПО, как «панкреатин» - фермент для переваривания Молдовы Весь мир забавляют стенания проигравших президентские выборы американцев о «российском следе» в победе Трампа, о «российском вмешательстве» в избирательную кампанию.

Кто поедет с президентом в Москву На 16-18 января запланирован официальный визит президента Молдовы Игоря Додон в Российскую Федерацию, в Москву. Кто будет его сопровождать в этой первой зарубежной поездке?

Николае Негру: Является Красносельский коллегой Додона ? Что касается заявления Игоря Додона о том, что встреча прошла „на уровне высшего руководства” после 8 лет перерыва, Николае Негру говорит, что хвастовство Игоря Додона неправильно с хронологической точки зрения.

Пример Дональда Трампа для Игоря Додона и Павла Филипа Президент США Барак Обама, на финишной прямой своего мандата, пытается убедить конгрессменов не поддерживать законопроект, предложенный республиканцами, который предусматривает отмену системы обязательного медицинского страхования, введенный по его инициативе.

Сложная миссия: углубление европейской интеграции и восстановление отношений с Россией Налаживание сбалансированных отношений, как с Западом, так и с Россией, представляет собой вечную задачу для сил, ведущих борьбу за политическую власть в Молдове. Эту же цель преследуют и симпатизирующие Евросоюзу нынешние власти страны.

Почему у Дорина нет денег Кишинев встретил новый год с огромными долгами. Дорин Киртоакэ удивился, узнав на на первом в наступившем году совещании оперативных служб примэрии, что в казне всего 20 миллионов лей, а долгов - на сто миллионов.

Андрей Нэстасе: «Преступник регионального масштаба Плахотнюк пытается обмануть весь мир Олигарх Владимир Плахотнюк является «преступником регионального масштаба», который пытается обмануть весь мир, что он реформатор европейской сущности, а параллельно он все более настойчиво ищет теневые подходы к определяющим политику лицам в Москве.

Письмо Влада Плахотнюка Дональду Трампу: Молдова хочет быть мостом, а не полем боя между Востоком и Западом Между тем, как многие восточные европейцы приветствуют обещание администрации Трампа улучшить американские отношения с Россией, мы надеемся, что это не произойдет за счет нашей мечты о более глубоких связях с Западом.